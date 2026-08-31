Carolina Durante ofrece un concierto gratuito en Villamanín como cierre a la polémica del Gordo: “Un sueño"

La Comisión de Fiestas de la localidad leonesa de Villamanín, en la que saltaba la polémica por las papeletas del Gordo de la Lotería de Navidad el pasado mes de diciembre de 2025, está de enhorabuena.

La agrupación ha anunciado, este lunes y a través de sus redes sociales, que el grupo madrileño Carolina Durante va a actuar este martes, 1 de septiembre, de forma gratuita en la localidad.

“Está confirmado que Carolina Durante va a actuar este martes en Villamanín. La apertura de puertas será a las 19:00 horas y el concierto comenzará a las 21:00 horas”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Pablo Álvarez, integrante de la comisión.

Nuestro entrevistado asegura que este concierto “es un sueño y un deseo cumplido” y también “el cierre de ciclo a la polémica por el Gordo de la Lotería de Navidad”.

“Es un concierto que, después de un año duro, se lo queremos regalar a nuestro pueblo”, añade Álvarez.

A través de las redes sociales, desde la comisión, han anunciado la noticia de este concierto que tendrá lugar en el campo de fútbol en lo que han calificado como “Carolina Durante en el Día Gordo” animando a las personas que quieran asistir a “registrarse pronto” porque el “concierto es gratis hasta completar aforo”.

Han facilitado un código QR con información y para reservas y también han anunciado que “habrá barra” y que “después seguiremos en la Plaza del Pueblo”.

“Sabemos que era un secreto a voces, pero ya podemos gritarlo tan alto como vamos a cantar el martes en Villamanín. Carolina Durante escribirá el último capítulo de esta aventura que, aunque no se eligió, se jugó hasta el final”, señalan en la publicación de Instagram de la Comisión de Fiestas.

Acaban con un “este pueblo se lo merece” e invitan a “celebrarlo” con ellos.