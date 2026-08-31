El alcalde de León desafía a Ferraz y acudirá a la concentración en apoyo a Ceuta: "Son cuestiones de Estado"

El alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, se ha desmarcado de la línea fijada por la dirección federal del PSOE y ha anunciado que acudirá este miércoles a la concentración convocada por la sociedad civil en apoyo a Ceuta.

Diez ha confirmado su presencia después de que Ferraz haya pedido a sus cargos públicos que no participen en las movilizaciones previstas para el próximo 2 de septiembre.

"Voy a acudir a la que se ha convocado desde la propia sociedad civil. Voy a estar allí presente y creo que no hago nada extraño con estar y apoyar, evidentemente, al pueblo ceutí", ha asegurado.

El regidor leonés ha defendido que Ceuta atraviesa "un momento" en el que necesita sentir de forma clara el respaldo del resto de España y ha situado además su decisión en la defensa de la soberanía nacional.

"Creo que también es importante porque es una defensa de nuestra soberanía nacional, de la importancia que tienen nuestras fronteras y de esa defensa de la soberanía que todos queremos y reivindicamos", ha señalado.

Defensa de la soberanía nacional

Diez ha añadido a estos argumentos la dimensión humanitaria de la crisis que atraviesa la ciudad autónoma.

El alcalde ha recordado que las personas que han llegado a Ceuta "son personas" y tienen derechos reconocidos tanto por Naciones Unidas como por el Derecho Internacional.

Por ello, ha reclamado que la respuesta política se aleje del enfrentamiento entre partidos.

"Los partidos tienen que estar al nivel"

"Hay que alejarse del partidismo que representan o hacen algunos partidos políticos y lo que hay que demostrar es altura de Estado", ha afirmado.

A su juicio, la situación de Ceuta debe abordarse mediante acuerdos entre las principales fuerzas políticas y no utilizarse para obtener rédito electoral.

"Estas son cuestiones de Estado y, por lo tanto, los partidos políticos tienen que estar al nivel y llegar a acuerdos de Estado en esta materia, y no buscar ventajismo político en cuestiones que nos preocupan y nos ocupan a todos", ha insistido.

El alcalde leonés ha reconocido que pueden existir diferentes posiciones y matices sobre cómo afrontar la crisis, pero ha defendido que existe un terreno común en cuestiones fundamentales. Y ha despejado cualquier duda sobre su decisión: "Sí, estaré el miércoles en la concentración que ha convocado la sociedad civil".

La posición de Diez supone una nueva fisura en la disciplina que Ferraz pretende mantener ante las concentraciones convocadas para el 2 de septiembre.

La dirección socialista ha remitido una carta a sus cargos públicos para pedirles que no acudan a estos actos al considerar que el PP pretende instrumentalizar políticamente la crisis humanitaria de Ceuta.

Las movilizaciones están previstas a las 20.00 horas a las puertas de los ayuntamientos de toda España y cuentan con el respaldo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

La convocatoria nació inicialmente de un grupo de ceutíes residentes en la Península con el objetivo de trasladar a la ciudad autónoma el apoyo del resto del país.

Diez no es, además, el primer alcalde socialista que rompe con la consigna de la dirección federal.

La alcaldesa de Espartinas (Sevilla), Cristina Los Arcos, también ha decidido promover una concentración en apoyo a Ceuta, en su caso a las 12.00 horas frente al Ayuntamiento, abriendo así la puerta a que otros cargos del PSOE se sumen a las muestras de solidaridad.