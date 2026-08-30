La localidad leonesa de Otero de Curueño

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León

La Junta Vecinal de Otero de Curueño aprueba la moción por la autonomía de la Región Leonesa

La propuesta fue presentada por el representante de la formación leonesista y presidente de la entidad local menor.

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La Junta Vecinal de Otero de Curueño, perteneciente al municipio leonés de Valdepiélago, aprobó recientemente la moción por la autonomía de la Región Leonesa.

La iniciativa fue presentada por el representante de Unión del Pueblo Leonés (UPL) y presidente de la entidad local menor, José Luis Álvarez-Acevedo.

Peaje de La Magdalena (León)

El pedáneo defendió la necesaria constitución de la Región Leonesa como solución a los problemas socioeconómicos que presenta su territorio.

Al concejo en el que se procedió a la votación de esta moción por la autonomía de la Región Leonesa acudieron 25 personas, de los cuales 19 votaron a favor de la misma y seis se abstuvieron.

Imagen de los objetos colocados con taladro a los que se hace referencia en la iglesia del Mercado en León.

La moción cuenta por ahora con el apoyo de 78 municipios que representan al 58 por ciento de la población de la provincia leonesa y otros cinco de las de Zamora y Salamanca.