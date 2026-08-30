Herido por arma blanca un joven de unos 20 años durante una pelea en Sobrepeña
El 112 ha avisado a Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico.
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Un joven de unos 20 años ha resultado herido por arma blanca durante una pelea en la localidad leonesa de Sobrepeña.
El 112 de Castilla y León ha recibido una llamada a las 7:28 horas que alertaba de una agresión en la calle El Caño de Sobrepeña. Los alertantes han avisado de que había un joven herido por arma blanca y una mujer con ansiedad.
El 112 ha avisado a la Guardia Civil, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico. Los heridos, un hombre y una mujer de unos 20 años, han rechazado traslado.