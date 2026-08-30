Herido por arma blanca un joven de unos 20 años durante una pelea en Sobrepeña

Un joven de unos 20 años ha resultado herido por arma blanca durante una pelea en la localidad leonesa de Sobrepeña.

El 112 de Castilla y León ha recibido una llamada a las 7:28 horas que alertaba de una agresión en la calle El Caño de Sobrepeña. Los alertantes han avisado de que había un joven herido por arma blanca y una mujer con ansiedad.

El 112 ha avisado a la Guardia Civil, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico. Los heridos, un hombre y una mujer de unos 20 años, han rechazado traslado.