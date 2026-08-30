Apuñalado un joven de 25 años en León durante una pelea entre cuatro personas

Un joven de 25 años ha sido apuñalado en la madrugada de este domingo durante una pelea entre cuatro personas en la ciudad de León.

El 112 de Castilla y León ha recibido una llamada a las 1:18 horas alertando de una pelea entre cuatro personas en la calle San Antonio, número 45, de la capital leonesa. Una de ellas presentaba cortes por arma blanca.

El 112 ha avisado a Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado un recurso para atender al joven, que ha sido trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de León.