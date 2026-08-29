UPL solicita el traslado a Salamanca del proyecto de Estatuto de la Región Leonesa y Asturias de la Guerra Civil

La secretaria general de la Unión del Pueblo Leonés, Alicia Gallego, en una imagen de archivo Peio García ICAL

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha solicitado el traslado a Salamanca del proyecto de Estatuto de la Región Leonesa y Asturias de la Guerra Civil. Los leonesistas piden que el documento, que se encuentra en un archivo militar de Ávila, se traslade al Archivo General de la Guerra Civil.

Ello después de la solicitud del presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, del traslado a Asturias del proyecto de Estatuto que fue hallado recientemente por un historiador en los fondos del Archivo General Militar de Ávila.

Desde UPL reclaman que sea la Región Leonesa la que custodie dicho documento, habiendo solicitado que sea trasladado a Salamanca y custodiado en el Archivo General de la Guerra Civil que alberga la capital del Tormes.

En este aspecto, los leonesistas han registrado una Proposición No de Ley (PNL) en las Cortes de Castilla y León mediante la cual instan al Gobierno de España a que traslade a Salamanca el proyecto de Estatuto que planteaba un territorio autónomo integrado por las provincias de Salamanca, Zamora, León y Oviedo.

Y justifican dicho traslado en que "es un documento de tipo civil y fue elaborado durante la Guerra Civil española", por lo que creen que "tiene más sentido que se custodie en el Archivo General de la Guerra Civil Española en Salamanca, en vez de en un archivo militar en Ávila".

Y es que, desde UPL también recuerdan que "paradójicamente" el Archivo General de la Guerra Civil Española se sitúa en Salamanca, que es precisamente "una de las provincias que incluía el territorio del proyecto de Estatuto de Autonomía de la Región Leonesa y Asturias (o del Consejo Regional de Asturias y León) elaborado durante la Guerra Civil".

Una circunstancia que, para los leonesistas, "aporta también valor para dar pleno sentido a la petición de traslado, tanto por el carácter civil del documento, como por haberse elaborado en la Guerra Civil e incluir la provincia en que se sitúa el Archivo General de la Guerra Civil, Salamanca, pero no a aquella en la que se custodia actualmente, Ávila".

Por otro lado, desde Unión del Pueblo Leonés consideran que el proyecto estatutario supone "un documento histórico relevante tanto para la Región Leonesa como para Asturias".

Y apuntan que con él "se pone en evidencia una vez más la existencia de la regionalidad leonesa integrada por Salamanca, Zamora y León, que hoy algunos sectores pretenden diluir bajo un mantra castellanista intentando absorber nuestra personalidad histórica como región".

En todo caso, desde UPL recuerdan que "en León, Zamora y Salamanca ni somos castellanos, ni somos asturianos, somos leoneses, lo que para nosotros significa estar orgullosos de la Región Leonesa, respetando y colaborando con nuestras regiones vecinas, Asturias, Castilla, Galicia y Extremadura, así como con nuestro país hermano, Portugal".

Un hallazgo reciente

Fue hace apenas unas semanas, cuando el historiador asturiano Pablo Martínez Corral descubría en el Archivo General Militar de Ávila este proyecto de Estatuto de Autonomía elaborado durante la Guerra Civil.

El mismo planteaba la creación dentro de España de un territorio autónomo conformado por las provincias de Salamanca, Zamora, León y Oviedo, actual Asturias, que estaría dirigido por el Consejo Regional de Asturias y León.

Se trata de un proyecto estatutario elaborado entre 1936 y 1937, que constaba de 18 artículos y varias disposiciones transitorias, en que se planteaba un territorio con autonomía propia integrado por Asturias, León, Zamora y Salamanca, que estarían regidas por el Consejo Regional de Asturias y León.

Contaría con unas Cortes regionales propias, atribuyéndosele capacidad legislativa, así como competencias en materias como sanidad, obras públicas, enseñanza, seguros sociales o minería, además de una hacienda regional, que se nutriría principalmente por impuestos cedidos por el Estado.

Ello sin perjuicio de la reserva de competencias al Estado, al que se reservaba, por ejemplo, las competencias sobre fronteras y extranjería.

Asimismo, este proyecto estatutario planteaba que el Consejo Regional tendría un Presidente que representaría a este territorio ante las instituciones de la República.

No obstante, se trata de un documento hasta hace poco inédito y que fue elaborado durante la Guerra Civil, presumiblemente por las autoridades del Consejo de Asturias y León, dado que se halló entre los fondos incautados a dicho Consejo durante la guerra.

Una institución que gestionaba el sector controlado por el Gobierno de la República en tierras asturianas y leonesas durante la guerra, sin que llegase a aprobarse dicho proyecto de Estatuto al ser derrotadas las fuerzas republicanas en la denominada Ofensiva del Norte en octubre de 1937.

Un documento civil

Se trata, en todo caso, de un documento de tipo civil y elaborado durante la Guerra Civil española, si bien actualmente se custodia en un archivo de carácter militar, como es el Archivo General Militar de Ávila, lo que ha motivado la petición de traslado a Salamanca por parte de UPL.

Y es que "paradójicamente", tal y como han señalado desde UPL, además el Archivo General de la Guerra Civil Española "se sitúa precisamente en Salamanca, que es una de las provincias que incluía el territorio del proyecto de Estatuto de Autonomía de la Región Leonesa y Asturias, o del Consejo Regional de Asturias y León, elaborado durante la Guerra Civil".

"Por otro lado, llama la atención de dicho proyecto estatutario que no está dirigido al control del territorio controlado por la República en el contexto de la guerra, sino que es un planteamiento para una organización de carácter permanente de autonomía asturiano-leonesa que debería implementarse de vencer el ejército republicano la guerra", señala la formación.

En concreto, "una vez que el Gobierno de la República tuviese el control de todo el territorio que se incluye en el proyecto de Estatuto de Autonomía, esto es, Asturias, León, Zamora y Salamanca, situación que finalmente no se dio".

En todo caso, tras la petición de Asturias de que dicho proyecto estatutario sea trasladado al Principado, los leonesistas plantean que sea Salamanca la ciudad que lo albergue.

Ello aprovechando "la ubicación en esta ciudad de la Región Leonesa del Archivo General de la Guerra Civil y que la provincia salmantina también se incluía en dicho proyecto estatutario".