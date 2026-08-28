Trébole pondrá el broche final al ciclo 'Música por los rincones', el festival gratuito de música folk y tradicional de León

Trébole, el trío musical que clausurara 'Músicas por los rincones' del Ayuntamiento de Léon. Trébole Facebook

El ciclo 'Música por los rincones', enmarcado en el Festival de Verano 'León Cuna del Parlamentarismo' en el que se ha dado espacio al folk y la música tradicional, clausurará este sábado, 29 de agosto, con el segundo concierto de Trébole en Oteruelo de la Valdoncina.

Esta iniciativa, promovida por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, inició sus ciclos de música el pasado 13 de junio con un programa de cuatro conciertos gratuitos para todos los públicos.

La oferta ha pretendido ser "fresca, diversa y de calidad", según destacan desde el Consistorio leonés, dando el protagonismo a la música folk y tradicional.

Otro de sus objetivos ha sido llevar la oferta a distintos puntos de la ciudad, a sus barrios y pedanías, a través de una iniciativa cultural que ha dado espacio a autores y grupos leoneses y que presenta una ciudad culturalmente viva y atractiva.

Esta última convocatoria llevará los sones tradicionales de Trébole, un trío leonés integrado por las hermanas Raquel y Sonia Ordóñez y Eva Frade Extraviz, hasta Oteruelo de la Valdoncina.

El concierto, bajo el título 'Vamos al baile a contar historias', tendrá lugar a partir de las 19:30 horas en la calle El Mirador.

El trío musical lleva tocando, bailando y recogiendo canciones por la provincia de León desde hace más de 45 años.

Su experiencia en la cultura popular les ha descubierto que esta música siempre ha servido a la gente como una válvula de escape, lo que les ha llevado a crear un espectáculo con el lado más desenfadado que esconde el folklore.

Su estilo teatral, didáctico y divertido lleva al público hasta los años 30, contando y cantando cómo eran las rondas, las bodas, los romances o los bailes de panderetas.

Pero también llega hasta los modernos bailes de salón que popularizó el gramófono y que provocaron una revolución en la música tradicional y en la sociedad.

Eva, Sonia y Raquel pondrán el ritmo de 'Vamos al baile a contar historias' acompañadas de diversos instrumentos como cucharas, morteros, panderetas, dulzaina y acordeón, entre otros. Con sus historias y repertorio de melodías, sumergen al público en este emocionante viaje por el recuerdo.