Óscar Lobo pide "poner pie en pared" contra los discursos de odio tras la agresión a la trabajadora de UGT en León

Los secretarios generales de UGTCyL, Óscar Lobo, y UGT León, Enrique Reguero, anunciarán iniciativas legales para frenar las acciones de odio y violencia Peio García Ical

El secretario general de UGT en Castilla y León, Óscar Lobo, ha pedido este viernes, 28 de agosto, "poner pie en pared" contra los discursos de odio que generan violencia, después de que una trabajadora de este sindicato en León sufriera una agresión el pasado martes.

El líder del sindicato ha expresado el rechazo de la organización a estos "actos de odio, a las políticas reaccionarias y a la violencia" porque "este no es un hecho aislado", ya que desde hace tiempo "se están instalando discursos y actuaciones que llevan a la confrontación, al señalamiento y a la violencia".

Lobo ha querido ser tajante al aseverar que el pasado martes "se traspasó una línea roja en nuestra Comunidad" y ha advertido de una "amenaza contra las libertades, el clima de convivencia y también contra la libertad sindical".

Concentración en UGT León contra los discursos de odio. Peio García Ical

Precisamente, desde UGTCyL se hace énfasis en que este último es un derecho reconocido en la Constitución Española y un derecho fundamental que aparece en la Carta de los Derechos Humanos.

En este sentido, ha destacado la "importancia" de reconocer nacional e internacionalmente este derecho en estos momentos, en los que, "con la entrada de la extrema derecha en los gobiernos, se alimenta y se señala la labor del movimiento sindical".

La organización ha recordado que entre 2022 y 2024, en Castilla y León, miembros del gobierno autonómico protagonizaron "insultos y descalificaciones con el objetivo de eliminar la labor de quienes defienden los derechos de la clase trabajadora".

Por último, Lobo ha anunciado que UGTCyL va a llevar a cabo las actuaciones judiciales pertinentes contra la presunta agresora y ha hecho un llamamiento al conjunto de las instituciones autonómicas para que pongan "pie en pared" contra estas conductas.

"La equidistancia y los silencios cómplices alimentan estas situaciones que constituyen una seria amenaza y un peligro para la convivencia", ha zanjado.

Por otro lado, el secretario general de UGT León, Enrique Reguero, ha recordado los años que llevan sufriendo "un acoso casi diario como si ser sindicalista fuera un delito".

"Evidentemente no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con nuestras ideas, pero podemos trabajar desde el debate y la discrepancia porque esa es la riqueza de la democracia", ha concluido.