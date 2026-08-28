Muere un motorista de 25 años tras sufrir una caída en Valdefuentes del Páramo
Los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvar su vida.
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Un motorista de unos 25 años ha fallecido en la tarde de este viernes, 28 de agosto, al salirse de la carretera en el kilómetro 34 de la CL-622, en el término municipal de Valdefuentes del Páramo (León).
La sala de operaciones del 112 de Castilla y León ha recibido varias llamadas a las 17:59 horas alertando de que el motorista se ha caído cuando circulaba por la vía y había quedado inconsciente tras el accidente.
El aviso se ha trasladado a la Guardia Civil de Tráfico y al servicio de emergencias sanitarias de Sacyl, que ha enviado una UVI móvil hasta el lugar de los hechos.
Finalmente, los servicios sanitarios no han podido hacer nada por salvar la vida del joven, confirmando su fallecimiento.