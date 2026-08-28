El alcalde de León José Antonio Diez ejercerá de Síndico Municipal en la ceremonia de Las Cantaderas

El alcalde de León, José Antonio Diez en la tradicional celebración del 'Foro u Oferta', con la participación de Las Cantaderas. Peio García. ICAL.

El alcalde de León, José Antonio Diez, ejercerá como Síndico Municipal en la tradicional ceremonia del 'Foro u Oferta' de Las Cantaderas, que se celebrará el próximo 4 de octubre a las 11.00 horas en el Claustro de la Catedral.

La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde este viernes a la representación del regidor en esta emblemática cita, que se convertirá en uno de los ejes centrales de las festividades de San Froilán.

Esa misma jornada, las calles de la capital acogerán el tradicional desfile de Pendones Concejiles de la Provincia de León, tras la firma del convenio entre el Consistorio y la Asociación Cultural Pendones 'Reino de León'.

La cita arrancará a las 10.15 horas en la plaza de San Marcos con el izado de las insignias al son del Himno a León, para discurrir posteriormente por Gran Vía San Marcos, la plaza de Santo Domingo y la calle Ancha hasta la Catedral.

El Ayuntamiento aportará 41.000 euros al evento e introducirá este año ayudas económicas directas para las juntas vecinales participantes, así como un código de vestimenta uniforme para los portadores.

La programación del 4 de octubre recuperará además el espectáculo pirotécnico 'Luz real', cancelado durante las pasadas Fiestas de San Juan por el elevado riesgo de incendios.

La exhibición conmemorará el noveno centenario de la muerte de Urraca I de León.

Asimismo, la víspera festiva, el 3 de octubre, la plaza Mayor albergará el concierto del dúo gallego Fillas de Cassandra en el marco del Festival Península, tras aprobarse la contratación de la actuación por 16.940 euros.

Nuevo parque infantil accesible en La Lastra

En el apartado de infraestructuras urbanas, la Junta de Gobierno ha adjudicado a la empresa Arham Soluciones y Proyectos la construcción de una nueva área de juegos infantiles en la plaza de la Unión Europea, en el barrio de La Lastra, por un importe de 209.438 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

El recinto estará adaptado para menores de entre 1 y 14 años con y sin discapacidad, e incluirá como elemento principal una estructura temática de 15 metros inspirada en una estación espacial con capacidad para 90 usuarios simultáneos.

La instalación dispondrá de suelo de caucho continuo, vallado perimetral, bancos, papeleras y una fuente de agua potable.