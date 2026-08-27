Libertad provisional para los detenidos por la muerte de Domingo: investigados por homicidio doloso

La Sección de Instrucción (Plaza 2) del Tribunal de Instancia de Ponferrada ha acordado la libertad provisional de los dos detenidos por la muerte de Domingo en la localidad de Arganza (León), como han informado fuentes jurídicas.

Tendrán la obligación de comparecer cada 15 días en sede judicial y se les ha retirado el pasaporte. Están siendo investigados por un delito de homicidio doloso y el fiscal no ha solicitado la prisión provisional.

Esta semana, una sobrina y su pareja sentimental eran detenidos como presuntos autores del homicidio del vecino de la localidad de Arganza, en León, cuyo cuerpo era localizado en una finca el pasado 18 de mayo.

El cuerpo sin vida de Domingo San Miguel Asenjo, de 78 años, fue localizado el pasado 18 de mayo en una plantación de cerezos en esta población.

Lo que en un primer momento se calificó como un accidente se convirtió pronto en un posible delito dado que el cadáver presentaba múltiples golpes en la cabeza.

El hallazgo de la posible arma homicida, de donde se ha obtenido ADN, consiguió acelerar el caso y centrar la investigación en el entorno más próximo a la víctima, lo que acabó con el arresto de la sobrina de Domingo y de su pareja.

La Guardia Civil baraja los motivos económicos como la posible causa de esta presunta acción criminal.