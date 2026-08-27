Cuatro heridos tras una colisión entre una furgoneta y un camión en la CL-626, dentro de la provincia de León

Cuatro personas han resultado heridas tras la colisión entre una furgoneta y un camión que se ha producido en la mañana de este jueves, 27 de agosto, en el punto kilométrico 102 de la CL-626, dentro de la provincia de León, como ha informado el Servicio de Emergencias.

El suceso se ha producido a las 11:43 horas en La Robla y se ha dado aviso a Tráfico de León y a Sacyl que ha movilizado, entre otros recursos, un helicóptero medicalizado.

Emergencias Sanitarias SACYL ha informado que se ha atendido a un varón de unos 30 años, otro de unos 25 y otro más de unos 75 y a una mujer de unos 70 años.

Todos ellos fueron atendidos por el equipo médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de La Pola de Gordón y por el equipo médico del helicóptero medicalizado (HEMS).

Los cuatro pacientes fueron trasladados en dos ambulancias soporte vital básico (SVB) al Hospital de León.