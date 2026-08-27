Broche de oro en León a ‘Noches de humor’: carcajadas con Darío Mares y entrada gratuita
Será en el Parque de Quevedo, a partir de las 21:00 horas, este viernes 28 de agosto.
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Nueva cita con el humor este viernes, 28 de agosto, en el Parque de Quevedo. En esta ocasión el show va a correr a cargo de Darío Mares y se va a poder disfrutar a partir de las 21:00 hora con entrada libre y gratuita.
Con esta actuación se va a poner fin al ciclo ‘Noches de humor’ que está enmarcado en la programación estival de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural, a través del Festival de Verano ‘León, cuna del Parlamentarismo’.
Este viernes va a ser Darío Mares el protagonista con un espectáculo en el que se abordará, de forma irreverente, la paternidad, la vida moderna y también el cine.
Cabe destacar que su salto a la comedia comenzó en X bajo el seudónimo @Resumepelis, donde escribía sobre cine.