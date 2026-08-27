Acusan a la Junta de "dañar" el ábside románico de la iglesia del Mercado de León al taladrarlo y colocar un sensor

Imagen de los objetos colocados con taladro a los que se hace referencia en la iglesia del Mercado en León. Peio García. ICAL.

La decisión de perforar en pleno ábside románico de la Iglesia del Mercado de León para instalar un sensor ha encendido todas las alarmas.

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha pedido explicaciones inmediatas a la Junta de Castilla y León por este 'taladrazo' en un templo protegido como Bien de Interés Cultural desde los años 70.

Una intervención, ejecutada por la Consejería de Cultura dentro de un programa de medición tecnológica, que la formación leonesista califica directamente de agresión contra el patrimonio y que ya ha llevado a las Cortes para exigir que se depuren responsabilidades.

El incidente ha provocado además un contundente choque con la Diócesis de León, propietaria del inmueble, que ha aclarado que la Junta intervino "de espaldas" y sin su conocimiento ni consentimiento.

La parroquia y el obispado han recalcado que no participaron en el proyecto ni se les informó de que se iban a perforar los sillares protegidos del templo.

La tensión institucional se ha visto agravada por la falta de coordinación interna en la propia Administración autonómica, ya que la Consejería tampoco habría comunicado la instalación al Servicio Territorial de Cultura de León.

Ante el revuelo generado y el evidente impacto visual sobre el ábside, la Junta de Castilla y León ha terminado dando marcha atrás y ha anunciado la retirada inmediata del aparato de medición para ubicarlo en un emplazamiento más adecuado.

No obstante, desde la UPL insisten en cuestionar cómo la Consejería pudo considerar oportuno perforar un elemento románico de semejante valor histórico y exigen a la Junta una valoración pública sobre la deslealtad institucional cometida con el obispado leonés.