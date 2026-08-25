Un pueblo de León salta de alegría con un primer premio de La Primitiva: más de 624.000 euros

Administración de loterías de Villablino que ha repartido la suerte con La Primitiva. Fotografía: Loterías y Apuestas del Estado.

El sorteo de La Primitiva de este lunes, 24 de agosto, no ha dejado boletos acertantes de categoría especial (6 aciertos y el reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo, un único acertante de primera categoría con categoría especial podrá ganar 5.000.000,00 euros.

De primera categoría, con seis aciertos, existe un boleto acertante, que ha sido validado en el despacho receptor número 45.465 de Villablino, en la provincia de León, situado en la Avenida de Laciana, 44.

El acertante se va a llevar, ni más ni menos, que 624.350,67 euros con este premio que ha agraciado a la provincia de León.

De segunda categoría, con cinco aciertos y el complementario, existen dos boletos acertantes, en Torrevieja (Alicante) y en Logroño (La Rioja).

La combinación ganadora ha sido la formada por los números: 38-05-29-28-08-23, el complementario ha sido el 37 y el reintegro el 3. El Joker ha sido el 8035691.