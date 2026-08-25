La caída que ocultaba un crimen por su alto patrimonio: detenidos la sobrina y su pareja por la muerte de Domingo

Durante varias semanas, en Arganza, en el Bierzo leonés, la muerte de Domingo San Miguel Asenjo parecía ser una desgracia más de gente de esa edad.

Un hombre de 78 años había aparecido sin vida en una plantación de cerezos el pasado 18 de mayo.

Pero había algo que no encajaba.

El cadáver presentaba varios golpes en la cabeza y aquella primera hipótesis de una caída accidental comenzó a perder fuerza a medida que los investigadores reconstruían las últimas horas de vida del vecino.

Ahora, más de tres meses después, la investigación ha dado un vuelco.

Una sobrina de Domingo y su pareja sentimental han sido detenidos como presuntos autores del homicidio, según confirman a este medio fuentes cercanas al caso.

Está previsto que ambos pasen a disposición judicial en las próximas horas, según ha podido confirmar este medio.

Mientras tanto, la Guardia Civil continúa tratando de cerrar las piezas de un crimen que, según las pesquisas, habría tenido su origen en el entorno más próximo de la víctima.

La Policía Judicial sostiene que la muerte no fue accidental.

Domingo habría sido golpeado en la cabeza con un objeto contundente, una agresión que terminó provocándole la muerte.

El hallazgo de la posible arma homicida fue determinante para acelerar la investigación.

Los agentes habrían obtenido ADN de ese objeto, una prueba que permitió estrechar el cerco y dirigir las pesquisas hacia personas cercanas al fallecido.

Y ahí apareció su propia familia.

Los investigadores sospechan que los autores pudieron aprovechar la relación de cercanía y confianza que mantenían con Domingo para atacarle.

Esa línea de investigación se habría visto reforzada por las declaraciones recogidas entre amigos y personas allegadas al hombre durante estos meses.

Móvil económico

También existe un posible móvil económico. Aunque Domingo llevaba una vida austera, los agentes han encontrado documentación que acredita que disponía de un patrimonio elevado.

La hipótesis que maneja la Guardia Civil es que ese patrimonio pudo estar detrás de la acción criminal.

La investigación trata ahora de determinar cómo se produjo exactamente el ataque y qué papel habría desempeñado cada uno de los dos detenidos.

También queda por aclarar una de las preguntas fundamentales: si el homicidio fue premeditado o si se produjo como consecuencia de un arrebato.

Lo que comenzó el 18 de mayo como el hallazgo del cuerpo de un vecino de 78 años en una plantación de cerezos ha terminado convirtiéndose en una investigación por homicidio.

En Arganza, la muerte de Domingo San Miguel Asenjo dejó de parecer una caída accidental.

Y el foco de los investigadores acabó situándose, precisamente, donde menos parecía necesario mirar al principio: en las personas de su entorno más cercano.