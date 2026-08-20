Risa al aire libre en León: Eva y Qué actúa este viernes gratis en el Parque de Quevedo

El Parque de Quevedo acogerá este viernes, 21 de agosto, una nueva entrega del ciclo 'Noches de humor', una de las citas destacadas del Festival de Verano 'León, cuna del Parlamentarismo'.

La actuación, organizada por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, comenzará a las 21:00 horas con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo.

En esta ocasión, las risas estarán aseguradas de la mano de la monologuista 'Eva y Qué', conocida por su estilo directo y su característico humor costumbrista.

La humorista jiennense pondrá la lupa sobre situaciones del día a día como las catas de vino, las verbenas de pueblo o las pequeñas complicaciones de la vida moderna, garantizando una velada al aire libre para todos los públicos.