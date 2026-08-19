La Junta confirma que no cerrará la fisioterapia en Santa María del Páramo: “Que no sea alarma un problema puntual”

La Junta de Castilla y León ha querido aclarar la situación de la fisioterapia en Santa María del Páramo ante las informaciones por un supuesto traslado o cese del servicio de fisioterapia del Centro de Salud de Santa María del Páramo asegurando que “en ningún momento se han planteado el cierre ni la supresión del servicio”.

En un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León aseguran que “se debe a una circunstancia sobrevenida” y es que la fisioterapeuta que presta el servicio se encuentra en una situación de “incapacidad temporal”.

“Ha habido un problema puntual, inesperado, derivado de una baja que ha provocado una situación, durante dos días, que se han solucionado para las consultas inaplazables, dando servicio en otro espacio, en la ciudad de León. El servicio está garantizado”, ha afirmado Eduardo Diego Pinedo, delegado territorial de la Junta en León.

Ante esta ausencia, se “realizaron las gestiones oportunas para intentar disponer de un profesional sustituto, incluyendo el llamamiento a través de la bolsa de empleo y, posteriormente, mediante bolsa cero”. No obstante, “no se dispone actualmente de profesionales disponibles para cubrir esta ausencia”, afirman desde la Junta.

Ante esta situación, y con el objetivo de garantizar la continuidad de la asistencia, se ha realizado “una reorganización de los recursos de Fisioterapia disponibles en el Área”.

Como consecuencia de esta reorganización, está previsto que un fisioterapeuta “se desplace a Santa María del Páramo a partir del jueves”, una vez finalice previamente la atención de los pacientes que tiene actualmente asignados.

“En todo momento se ha realizado un seguimiento individualizado de los pacientes que se encontraban en tratamiento en Santa María del Páramo, disponiéndose del correspondiente listado. Estos pacientes mantienen la prioridad para poder completar sus tratamientos, compatibilizando esta atención con la progresiva incorporación y citación de nuevos pacientes”, afirman desde el ejecutivo regional.

“Quiero y deseo que un problema puntual no se convierta en una alarma a la población. El servicio de Fisioterapia se va a mantener en Santa María del Páramo y solo ha habido un problema puntual con esas consultas en León. Está garantizada la atención sanitaria y el servicio de fisioterapia en Santa María del Páramo”, ha apuntado el delegado territorial de la Junta en León.

La Junta recalca que “no se ha producido ningún cierre del servicio de fisioterapia de Santa María del Páramo” ni tampoco se “ha adoptado ninguna decisión de trasladar de forma definitiva la atención a León o a otro centro”.

“La situación asistencial actual responde exclusivamente a una reorganización de los recursos disponibles ante una ausencia imprevista y ante la imposibilidad de cubrirla mediante la bolsa de profesionales”, afirman.

Esta organización tendrá carácter indefinido mientras sea necesario mantenerla para garantizar la adecuada prestación del servicio con los recursos profesionales disponibles, sin que ello suponga en ningún caso la supresión del servicio de Fisioterapia en Santa María del Páramo.

Asimismo, añaden, que “debe quedar expresamente señalado que no se cierra ningún servicio de fisioterapia, ni en el ámbito rural ni en el urbano. El objetivo de la reorganización es precisamente garantizar la continuidad de la asistencia, priorizando a los pacientes que ya se encuentran en tratamiento y manteniendo la atención a nuevos pacientes de forma progresiva”.