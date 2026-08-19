El incendio en el baño de una vivienda de un pueblo de León deja una mujer herida por inhalación de humo

Una mujer de unos 65 años ha resultado herida y afectada por inhalación de humo tras el incendio en una vivienda en Rodiezmo, en el término municipal de Villamanín (León), como ha informado el Servicio de Emergencias.

El suceso se ha producido a la 1:07 horas de la madrugada de este miércoles, 19 de agosto, cuando el centro de Emergencias Castilla y León recibía una llamada que informaba de un incendio en una vivienda en Rodiezmo, en el término municipal de Villamanín, en la provincia de León.

El alertante indicaba que el incendio se había originado en el baño y que ya no había fuego, pero aseguraba que había personas afectadas por inhalación de humo.

Desde la sala del 112 se informaba a la Guardia Civil (COS) de León, también a los Bomberos de León y a Emergencias Sanitarias Sacyl, que movilizaba al personal médico del punto de atención continuada (PAC) de La Pola de Gordón y una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido a una mujer de unos 65 años que fue trasladada al Complejo Asistencial Universitario de León.