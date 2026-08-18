Tarde de accidentes con varios heridos en las carreteras de la provincia de León

El Servicio de Emergencias 112 ha informado, en la tarde de este martes 18 de agosto, de tres accidentes en apenas una hora que han dejado varios heridos en la provincia de León.

El primero de ellos se ha producido a las 17:07 horas en Villaquilambre, en concreto en la calle Fernando Becquer, a la altura del número 1, en Villaobispo de las Regueras.

El 112 ha añadido que, en el siniestro, hay dos turismos implicados y que ha resultado herida una mujer de unos 40 años.

Se ha dado traslado del aviso a la Policía Local de Villaquilambre, a la Guardia Civil de Tráfico de León y a Emergencias Sanitarias Sacyl que ha enviado recursos al lugar.

A las 17:20 se ha recibido aviso del segundo de los accidentes, en esta ocasión en La Pola de Gordón, en la carretera LE-473, en el cruce con la N-630 tras la caída de una moto que ha dejado a un varón y una mujer heridos.

Se ha dado aviso a la Policía Local de La Pola de Gordón, a la Guardia Civil de Tráfico de León y a Emergencias Sanitarias Sacyl que ha enviado recursos, entre ellos un helicóptero medicalizado.

El tercero de los accidentes se ha producido a las 18:26 horas en el kilómetro 131 de la CL-626, en el término municipal de Boñar.

Todo tras una colisión de un turismo y una moto en el que hay una mujer herida de unos 45 años.

Se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico de León y a Emergencias Sanitarias Sacyl que ha enviado recursos al lugar.