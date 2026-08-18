El entorno más cercano pudo matar a Domingo en una finca de cerezos de Arganza: se barajan motivos económicos

La investigación iniciada el pasado mes de mayo, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un vecino de la localidad berciana de Arganza (León), determina que su fallecimiento no fue accidental y que detrás de ella están personas de su entorno más cercano.

Así lo confirman a ICAL fuentes próximas a la investigación, que también desvelan que se ha localizado la posible arma homicida que acabó con la vida de Domingo San Miguel Asenjo, de 78 años de edad, el pasado 18 de mayo.

Los investigadores trabajan para extraer de ese arma trazas de ADN que puedan resultar determinantes para identificar al autor o autores, y no se descartan detenciones en próximos días. Además, también se baraja que detrás de ese homicidio puedan esconderse motivos económicos.

El crimen

El cuerpo sin vida de Domingo San Miguel Asenjo, de 78 años, se encontró el pasado 18 de mayo en una plantación de cerezos en la localidad de Arganza con un fuerte golpe en la cabeza.

En un primer momento se trabajó con la hipótesis de una caída accidental aunque, finalmente, se determinó que se trata de un presunto homicidio y que el hombre fue agredido en la cabeza con un objeto contundente, que es la causa de la muerte.

Según los datos recabados por la Policía Judicial de la Guardia Civil, detrás de este ataque podría haber motivos económicos ya que se ha encontrado documentación que demuestra que el fallecido tenía un patrimonio muy elevado, a pesar de que llevaba una vida austera.

Los agentes también sospechan que los autores pudieron aprovechar la cercanía y confianza con el hombre para atacarle, según las declaraciones que se han recogido entre amigos y personas allegadas a la víctima.