Apuntan a la "deforestación del monte" por los incendios de 2025 como causa de la riada de Manzanedo de Valdueza

La "deforestación del monte" por los incendios del pasado verano. Esta es una de las posibles causas por las que podría haberse producido la trágica riada del pasado sábado, 15 de agosto, en Manzanedo de Valdueza, en el término municipal de Ponferrada (León), que acabó con la vida de dos de sus vecinas, Concepción y Begoña.

Así lo ha apuntado el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, durante una visita este martes al Centro de Referencia Estatal de Discapacidad y Dependencia (CRE) de San Andrés de Rabanedo, donde a su vez ha querido dejar claro que él no es técnico a la hora de valorar las posibles causas.

En cualquier caso, Alaiz ha incidido en que "hay una parte" de las mismas que apuntan a que la "deforestación del monte" propició el movimiento de tierra que luego dio lugar a la riada a raíz de "este tipo de precipitaciones tan fuertes".

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, durante su visita este martes al Centro de Referencia Estatal de Discapacidad y Dependencia de San Andrés del Rabanedo. Peio García Ical

Por eso, el subdelegado del Gobierno mostró su confianza en que la Junta de Castilla y León tome las medidas oportunas tanto en la provincia de León como en el resto de las que componen la Comunidad.

"Tenemos que ser conscientes de quién tiene las competencias", ha resaltado Alaiz, que invita a todas las administraciones en cuestión a evitar que "no se produzca este tipo de efectos" tras los incendios.

Asimismo, ha explicado que este pasado lunes pudo hablar con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, José Antonio Quiroga, quien le trasladó que se está trabajando para elaborar un informe técnico que dé respuesta a lo sucedido.

Asimismo, el propio Quiroga le habría explicado las actuaciones que se habían llevado a cabo sobre el río Meruelo, causante de la riada tras su desbordamiento. "Me dijo que en el mes de mayo se había actuado para limpiarlo", ha apuntado Alaiz.

Concepción y Begoña, dos vecinas "conocidas y queridas"

La fatídica riada en Manzanedo de Valdueza y Bouzas fue tan repentina que sorprendió a los vecinos de estas dos localidades. Sus consecuencias propiciaron la irreparable pérdida de dos de sus vecinas, María Concepción Garrido Álvarez y María Begoña Pérez Álvarez, quienes fallecieron a los 62 años tras ser sorprendidas por el agua en una bodega.

Ambas estaban casadas y tenían dos hijos. El episodio, además, también dejó varios heridos y personas desaparecidas que fueron finalmente localizadas tras varias horas.

Estado en el que quedaron algunos vehículos tras la riada en Manzanedo de Valdueza (León). César Sánchez Ical

Entre los afectados, además, había dos menores, un niño de 4 años y un bebé de tres meses, que resultaron heridos en la riada.

Ponferrada despidió ayer lunes a sus dos vecinas, quienes procedían de "familias conocidas", tal y como relató el alcalde del municipio, Marco Morala, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

"Ninguna pérdida material se acerca al dolor y al vacío que provoca la pérdida de nuestras dos vecinas", reconocía ayer el primer edil berciano.