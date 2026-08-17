Susto tremendo tras arrollar un tren de cercanías a un vehículo en un paso a nivel en la provincia de León

Imagen del accidente del tren de cercanías y un vehículo en la provincia de León. EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Susto tremendo en la provincia de León en la tarde de este domingo, 16 de agosto, después de que un tren de cercanías entre San Feliz y Matallana (ancho métrico), arrollara a un vehículo de carretera en un paso a nivel a la altura del apeadero de Pardavé, como han informado fuentes de Renfe a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El suceso se produjo a las 19:20 horas de la tarde y, por suerte, no hay que lamentar heridos, ni en el tren ni en la furgoneta, como confirman las mismas fuentes.

A consecuencia de esta incidencia se estableció un plan alternativo de transporte por carretera entre Asunción-Cistierna / Asunción- San Feliz.

Desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) han confirmado a este medio que el suceso se produjo, concretamente, en el término municipal de Matallana de Torío, en la provincia de León.

Desde Adif añaden que el accidente provocó que el tren estuviera parado unas dos horas y media hasta que se retiró de la vía.