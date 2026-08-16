Prisión provisional para los dos detenidos por matar a tiros a un vecino tras una reyerta en Santa Lucía de Gordón

Imágenes de la investigación del crimen con dos efectivos de la Guardia Civil. Guardia Civil.

El Juzgado de Guardia ha decretado el ingreso en prisión provisional para el hombre de 33 años y la mujer de 49 detenidos como presuntos autores del homicidio de un vecino de Santa Lucía de Gordón, en el término municipal de La Pola de Gordón (León).

Los arrestados, también residentes en la localidad, se vieron implicados en una violenta reyerta ocurrida en el domicilio de la víctima, un varón de 44 años que falleció a consecuencia de las heridas causadas por un arma de fuego.

Los hechos se desencadenaron sobre las 21:30 horas del pasado jueves, 13 de agosto.

A esa hora, la Central 062 de la Comandancia de la Guardia Civil de León comenzó a recibir llamadas de socorro de varios vecinos de la zona, alertados tras haber escuchado una ráfaga de disparos procedentes del interior de la vivienda.

Ante la gravedad del aviso, la Comandancia movilizó con urgencia a varias patrullas de Seguridad Ciudadana y a los efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic).

Al acceder al inmueble, los agentes encontraron el cuerpo sin vida del hombre con lesiones mortales por impacto de bala.

Los servicios sanitarios únicamente pudieron certificar su fallecimiento en el lugar.

De forma inmediata, el instituto armado acordonó la zona y desplegó un amplio dispositivo policial de rastreo en las principales vías de paso y posibles rutas de huida de la localidad.

Tras una rápida batida por los alrededores del inmueble, los agentes localizaron y detuvieron a la pareja sospechosa a escasa distancia de la escena del crimen.

Los investigadores trabajan ahora en el atestado para esclarecer las circunstancias exactas y el detonante de la reyerta.