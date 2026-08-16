Ponferrada decreta tres días de luto oficial tras la trágica riada en Manzanedo de Valdueza

César Sánchez - (I a D): El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel; el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz; el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego; y el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, durante la visita al pueblo de Manzanedo de Valdueza (León), el día después de la riada que afectó gravemente a la localidad. César Sánchez. ICAL.

El Ayuntamiento de Ponferrada ha decretado tres días de luto oficial en todo el municipio en memoria de las dos vecinas fallecidas y para acompañar a las familias y vecinos afectados por la trágica riada en Manzanedo de Valdueza y Bouzas.

Durante estas jornadas, las banderas lucirán a media asta en los edificios municipales y se suspenden todos los actos lúdicos y festivos.

El alcalde, Marco Antonio Morala, ha querido enviar su pésame a los allegados de las víctimas y ha asegurado que el Consistorio volcará todos los medios a su alcance para reparar los destrozos y devolver la tranquilidad a ambos pueblos.

Morala ha valorado también el trabajo sin descanso de los bomberos del SPEIS, la Policía Municipal, la Policía Nacional y el personal del Sacyl desde los primeros momentos de la emergencia.

Asimismo, el regidor ha remarcado que los vecinos "necesitan hechos y realidades, no buscar confrontación", instando a trabajar con "unidad y lealtad al servicio de las personas".

Como muestra de respeto y dolor compartido, la corporación invita a toda la ciudadanía a sumarse al minuto de silencio que tendrá lugar este lunes 17 de agosto, a las 12:00 horas, en la plaza del Ayuntamiento, justo después de la Junta de Portavoces en la que se aprobará una declaración institucional de apoyo.

Previamente, a las 11:30 horas, se celebrará una Junta de Portavoces extraordinaria para aprobar una declaración institucional de condolencia.

Tras el trágico suceso, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha insistido en la importancia de centrar todos los esfuerzos en las familias golpeadas por la riada, subrayando que los ciudadanos "necesitan hechos y realidades, no buscar confrontación".

En este sentido, el regidor ha abogado por «trabajar con unidad y lealtad en beneficio de quienes importan de verdad, que son las personas», concluyendo con un llamamiento directo al compromiso institucional: "Tenemos que tener esa conciencia de unidad al servicio del ciudadano".