Mueren dos mujeres y un bebé de tres mese heridos por una riada en Manzanedo de Valdueza (León)

Una riada y un desplazamiento de tierra este sábado ha dejado al menos dos muertos y dos menores heridos, en las localidades de Manzanedo de Valdueza y Bouzas, pertenecientes al municipio leonés de Ponferrada.

Las dos personas fallecidas se tratan de dos mujeres adultas de unos 60 años.

Según el balance actualizado por Emergencias Sanitarias (Sacyl), los otros cuatro afectados fueron evacuados en ambulancias medicalizadas al Hospital El Bierzo de Ponferrada: una mujer de unos 30 años, un varón de unos 60, un niño de 4 años y una bebé de apenas tres meses.

Asimismo, los sanitarios atendieron en el lugar a otro varón de unos 70 años, que no precisó traslado hospitalario y recibió el alta in situ.

Las fallecidas se encontraban en una bodega, que fue anegada por el agua, junto con otras cuatro personas más. Dos de ellas son los menores heridos y el septuagenario que en un primer momento se notificó como desaparecido, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno y municipales.

Aunque la información inicial del Servicio de Emergencias 1-1-2 habló de que había varias personas desaparecidas y heridas, finalmente, después de localizar los cadáveres de estas dos mujeres, ambas de unos 60 años, la Subdelegación ha confirmado que ya no quedan personas desaparecidas en la zona.

Al igual que ha ocurrido en otros puntos de Castilla y León, en alerta por las tormentas, una fuerte tromba de agua ha descargado esta tarde sobre El Bierzo, lo que ha provocado el deslizamiento de tierra que ha afectado a las localidades de Manzanedo de Valdueza y Bouzas, que atraviesa el río Oza.

La fuerza del agua ha causado daños en las carreteras de la zona y ha quedado cortada la que comunica la localidad de Peñalba de Santiago, habitualmente afectada por desprendimientos.

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, se ha desplazado a Manzanedo de Valdueza y Bouzas y ha confirmado a Efe que ambas también se encuentran con dificultades en los accesos por carretera, incomunicados como consecuencia del corrimiento de tierra y barro.



Ramón ha reconocido que existe "gran preocupación" por lo ocurrido, que ha vinculado en parte a la situación de los terrenos afectados por los graves incendios del pasado año, sin la vegetación necesaria para que la tierra tenga sujeción.



Varias llamadas avisaron de la situación poco después de las siete y media de la tarde, por lo que han sido movilizados los Bomberos de Ponferrada, la Policía Nacional, la Policía Local de Ponferrada, el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León y el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (Gripde).



Ahora mismo, los equipos de emergencia trabajan sobre el terreno para atender a los heridos, aunque por el momento no se ha precisado el número exacto de afectados.



El Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil y Emergencias ha activado además el helicóptero de rescate, para colaborar en las labores de búsqueda y evacuación, donde ya se encuentran también varias ambulancias y personal médico procedente del Punto de Atención Continuada (PAC).



Las labores de intervención continúan en la zona, donde los servicios de emergencia mantienen desplegado un amplio operativo para atender a los afectados y evaluar los daños ocasionados por la riada y el deslizamiento de tierras.

Reacciones al suceso

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, no ha tardado en reaccionar ante el zarpazo que la riada ha dejado en la pedanía ponferradina.

Tras confirmarse el peor de los escenarios con el aumento de las víctimas mortales, Mañueco ha querido mandar un abrazo arropando a los allegados de las dos mujeres que han perdido la vida en el desastre.

"Día de profundo dolor en Manzanedo de Valdueza. Mi más sentido pésame y todo mi cariño a las familias y seres queridos de las dos mujeres fallecidas", publicaba el presidente castellano y leonés en sus redes sociales, sumándose al duelo que vive la comarca berciana.

En momentos de tanta angustia e incertidumbre entre los vecinos, el jefe del Ejecutivo ha querido trasladar el aliento de toda la Comunidad a los afectados por esta tromba de agua.

"No hay palabras para una tragedia así. Todo nuestro afecto y cercanía", concluía Mañueco en su perfil de X.