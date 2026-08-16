"Esto es horrible. El año pasado escapamos del fuego": el dolor de Manzanedo de Valdueza tras la riada mortal

"Estábamos metidos en la bodega y empezó la tormenta. Empezó a arrastrar piedras y, bueno, esto fue lo que nunca habíamos visto".

Vecinos de la localidad berciana de Manzanedo de Valdueza, en el municipio de Ponferrada, explicaron a Ical cómo vivieron la tromba de agua que se llevó la vida de dos mujeres en la tarde de este sábado.

El caudal de agua, lodo y piedras desbordó completamente una reguera que atraviesa el pueblo.

"El arroyo era bajado a la reguera. Nosotros somos de ese pueblo y toda la vida vivimos aquí. En esta reguera nunca... hombre, en la otra de allí sí vimos bajar tormentas, pero en esta... como esto, esto nunca ha habido" relataron en una jornada festiva en la localidad que se convirtió en trágica.

"Es horrible, es horrible" repetían antes de recordar que el año pasado también vivieron momentos dramáticos por culpa de los incendios que afectaron a la Tebaida Berciana.

"El año pasado con el fuego, que tuvimos que escapar también de aquí", recordaron y rememoraron "un reventón" sufrido en otra reguera del pueblo hace unos cuantos años, sin consecuencias personales.

"Nosotros ahora mismo no podemos ni abrir la puerta porque se metió lodo" apuntaron los habitantes de una casa situada al lado del reguero desbordado.