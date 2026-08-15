Los parques de Quevedo y La Granja vuelven a situar a León en la élite europea de la gestión ambiental

Los parques de Quevedo y La Granja han vuelto a situar a León en la vanguardia europea de la gestión ambiental.

Ambos espacios verdes han revalidado la emblemática 'Green Flag Award' (Bandera Verde ), el máximo distintivo internacional que acredita la excelencia, sostenibilidad, seguridad y mantenimiento de los espacios públicos naturales.

Una doble distinción con un valor añadido, ya que este 2026 el prestigioso certamen británico cumple su 30º aniversario.

La renovación de este distintivo consolida la trayectoria que la capital leonesa inició en 2019 con el Parque de Quevedo y a la que posteriormente se sumó La Granja.

De este modo, León mantiene su posición de privilegio como la única ciudad de España que ostenta simultáneamente dos Banderas Verdes en su callejero.

A diferencia de otros galardones centrados únicamente en la estética o la ornamentación floral, la Green Flag se concede tras un minucioso proceso de auditoría externa.

Un jurado de expertos internacionales examina sobre el terreno hasta 27 criterios agrupados en ocho grandes bloques de gestión, que van desde la accesibilidad y la limpieza hasta la conservación de la biodiversidad, la respuesta al cambio climático, la seguridad y la correcta ejecución de los planes de mantenimiento.

Dos modelos complementarios para la ciudadanía

El Parque de Quevedo se mantiene como uno de los grandes pulmones verdes de la capital, contando con una extensión cercana a los 50.000 metros cuadrados en el barrio de El Crucero.

Estrechamente ligado al corredor ambiental del río Bernesga, destaca por la madurez de su masa arbórea —con ejemplares destacados de pinos piñoneros, castaños, tilos y arces— y por su singular fauna silvestre y doméstica, con sus tradicionales patos y pavos reales.

Por su parte, el Parque de La Granja encarna un concepto volcado en el deporte, la salud y el ocio de proximidad.

Es una de las mayores zonas verdes del municipio y alberga, entre otras especies, la mayor colonia de ginkgos biloba de la ciudad, además de amplias áreas infantiles, elementos biosaludables y zonas de calistenia integradas en el entorno vegetal.

El aval concedido en esta edición de 2026 vuelve a poner de relieve el trabajo continuo del Ayuntamiento de León en el cuidado de su infraestructura verde, proyectando la imagen de la ciudad hacia una red europea de calidad donde este año han sido distinguidos apenas dos centenares de parques de diez países.