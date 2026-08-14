De la zarzuela a Beethoven: la música clásica llega al festival de verano 'León, Cuna del Parlamentarismo'

El reconocido pianista Enrique Lapaz durante una actuación en Santander. Universidad Industrial de Santander﻿. Meta.

La antigua estación de tren de León se prepara para cambiar los ruidos de vía por los acordes de la música clásica.

A partir de la semana que viene, este emblemático rincón de la ciudad se transformará en un auditorio al aire libre para acoger cuatro recitales totalmente gratuitos, organizados por el Ayuntamiento dentro del Festival de Verano 'León, Cuna del Parlamentarismo'.

Las citas serán del 18 al 21 de agosto, todas ellas a las ocho de la tarde.

El arranque lo pondrá el martes 18 una propuesta con mucho acento nuestro: 'El siglo de la zarzuela'.

La soprano Irene R. Ordiales, el barítono Juan F. Polo y el pianista Julio Franco —todos salidos del Conservatorio de León— se subirán al escenario para interpretar y teatralizar algunos de los dúos más conocidos de maestros como Chapí, Asenjo Barbieri o José Serrano.

El miércoles 19 cambiará por completo el estilo con la llegada de B3Trío, una formación de clarinete, violonchelo y piano premiada internacionalmente que deleitará al público con piezas de Beethoven y Brahms.

La jornada del jueves 20 estará dedicada a rendir homenaje a Manuel de Falla y a Isaac Albéniz, de la mano del violonchelo de David Martín y el piano de Enrique Lapaz.

Para rematar el ciclo, el viernes 21 tomarán el relevo la violinista Sara Valencia y la pianista Marta G. Teijido, que han preparado un viaje sonoro desde el clasicismo hasta el siglo XX con partituras inolvidables de Mozart, Schumann, Debussy o Gershwin.