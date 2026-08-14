Muere un hombre de 44 años tiroteado tras una reyerta en una vivienda en Santa Lucía de Gordón: dos vecinos detenidos

Lugar donde se produjo el tiroteo en Santa Lucía de Gordón con la presencia de Guardia Civil. Peio García / ICAL .

Dos personas, un hombre y una mujer, han sido detenidas en la madrugada de este viernes en Santa Lucía de Gordón (León) después de que un hombre de 44 años falleciera como consecuencia de una reyerta registrada en una vivienda de la calle Reino de León, en el barrio de Casas Nuevas.

Según han confirmado fuentes de Subdelegación a este medio, la Guardia Civil desplegó un amplio dispositivo en la zona tras recibir el aviso de varios disparos y localizó posteriormente a los dos sospechosos en una pequeña peña próxima al lugar de los hechos.

Los hechos se produjeron alrededor de las 21:32 horas del jueves. El Servicio de Emergencias 1-1-2 recibió una llamada de un alertante que aseguraba haber escuchado disparos en el interior de una vivienda, sin poder aportar en ese momento más información.

La Guardia Civil de León fue alertada de inmediato y hasta Santa Lucía se desplazaron numerosos efectivos para asegurar la zona y tratar de localizar a las personas implicadas.

También se movilizaron recursos de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió de forma preventiva una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y un equipo médico del centro de salud de La Pola de Gordón.

Los agentes recorrieron las viviendas del bloque y peinaron los alrededores en busca de los implicados.

En el rastreo participaron efectivos apoyados por un dron, que permitió localizar en una zona rocosa cercana a un hombre de 33 años y una mujer de 49, los dos residentes en el pueblo.

Ambos fueron detenidos y trasladados hasta el lugar donde se había producido la reyerta.

Muere un hombre a tiros en Santa Lucía de Gordón (León) Peio García / ICAL .

A su llegada, los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida del hombre, cuyo fallecimiento fue confirmado por la Guardia Civil como consecuencia de la reyerta registrada en el interior de la vivienda.

El dispositivo policial se prolongó durante varias horas y mantuvo en vilo a los vecinos de Casas Nuevas, que siguieron con atención el despliegue de la Benemérita y la presencia de los equipos sanitarios.

Tras las detenciones comenzaron las primeras pruebas y labores de investigación 'in situ' antes de que se procediera al levantamiento del cadáver.

La investigación continúa ahora para esclarecer las circunstancias de la reyerta.

La Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de León, se ha hecho cargo de las investigaciones y de la instrucción de las correspondientes diligencias, que permitan esclarecer todas las circunstancias del suceso, bajo la dirección de la autoridad judicial competente.

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, ha querido mandar un mensaje de "tranquilidad y de confianza" a los vecinos de la zona y de "reconocimiento" al trabajo de la Guardia Civil.

"Gracias a la rápida actuación se ha podido poner fin a este grave sucesos ocurrido en Santa Lucía de Gordó. Desde el momento que se recibió el aviso, se puso en marcha un dispositivo que permitió dar con la detención de estas dos personas".