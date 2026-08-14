León comenzará a desplegar los contenedores marrones para la recogida separada de residuos orgánicos este 17 de agosto

Este lunes, 17 de agosto, la ciudad de León iniciará la recogida separada de residuos orgánicos y, con ello, la puesta en marcha de los nuevos contenedores marrones.

Así lo ha anunciado este viernes el Ayuntamiento de León, que ha trasladado que el Servicio de Limpieza y Recogida de Residuos comenzará con una primera fase que implicará el despliegue de casi un centenar de contenedores en distintas zonas.

En concreto, los contenedores se desplegarán en el Paseo de Salamanca, Plaza del Huevo, entorno de la iglesia de La Vega, Carlos Pinilla y calles adyacentes o San Ignacio de Loyola y bocacalles, entre otras.

En ellos únicamente se podrán depositar residuos orgánicos, es decir, verdura y fruta (restos y peladuras), carne y pescado (restos de comida), café e infusiones (posos, filtros y bolsitas), cáscaras de huevo, frutos secos y mariscos, y papel de cocina (también servilletas de papel).

No podrá hacerse uso de estos contenedores para arrojar a ellos envases y plásticos, toallitas, pañales, residuos de mascotas o compresas.

El Servicio de Limpieza del Ayuntamiento de León recuerda a la ciudadanía que, según su Ordenanza Reguladora, estos residuos tienen que sacarse a los contenedores marrones en horario de 19:30 a 21:30 horas para así facilitar su recogida y evitar malos olores en las calles.

Paralelamente, se lanzará una campaña informativa a la ciudadanía para descubrir mejor este nuevo servicio de recogida separada de residuos orgánicos.

"Elige marrón, dale futuro a León" es el lema que han escogido para la misma y en ella el Ayuntamiento recordará a los vecinos la importancia de separar la basura para transformarla.

Con la implantación de este nuevo método se creará menos basura en los vertederos ya que estos residuos se destinarán a generar compost, haciendo que se transforme en nutrientes para los suelos.

El Servicio de Limpieza irá desplegando de forma progresiva este tipo de recogida al resto de zonas de la ciudad siendo el siguiente paso el de adaptarla a la recogida neumática, de lo que se dará información a la ciudadanía llegado el momento para que puedan ir adaptando sus hábitos a este nuevo sistema.