Jesús Calleja y TheGrefg viven desde un globo su plan más inesperado: “Me he echado una llorera”

El eclipse solar total que este miércoles, 12 de agosto, convirtió el cielo en protagonista tuvo en León uno de sus escenarios más especiales.

Y también una pareja de espectadores de lujo. El aventurero leonés Jesús Calleja y el popular streamer TheGrefg unieron fuerzas para vivir el fenómeno astronómico desde las alturas.

¿Cómo? Pues lo hicieron a bordo de un globo aerostático y con la provincia como escenario perfecto.

La aventura llevaba meses gestándose. Según explicó David Cánovas, nombre real de TheGrefg, todo comenzó cuando “hace unos meses” recibió de un “muy buen amigo” una invitación para viajar a León y participar en “el plan más inesperado que me han propuesto este año”.

Efectivamente, la propuesta procedía de Calleja, con quien ya había compartido experiencias en televisión.

El creador de contenido murciano no dudó en viajar hasta León acompañado por su pareja, SofiG, y parte de su equipo de grabación.

La experiencia, a juzgar por sus propias palabras, estuvo a la altura de las expectativas. TheGrefg la definió como una “Callejada de época”.

La idea de Calleja era la de contemplar el eclipse desde un punto privilegiado y, sobre todo, hacerlo de una manera poco convencional.

“No hay mejor sitio para verlo que desde un globo. Nada se mueve y todo está estabilizado. Tendremos el mejor balcón ahora mismo de todo el planeta para ver el eclipse”, explicaba el aventurero leonés durante el vídeo compartido en sus redes sociales.

Y el resultado no decepcionó. Mientras el globo se elevaba para buscar una perspectiva privilegiada del fenómeno, la emoción fue creciendo entre los protagonistas.

Para Calleja, acostumbrado a convertir cada viaje en una aventura, la experiencia también tuvo un componente especialmente emotivo. "Me he echado una llorera aquí con mi gente. Hemos hecho cosas locas, pero esto es increíble", reconocía el leonés.