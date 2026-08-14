El Festival de Cine de Astorga se convierte en internacional

Presentación del XXIX Festival del Cine de Astorga, que se celebrará del 5 al 13 de septiembre de 2026. JCyL

El XXIX Festival de Cine de Astorga (León) se convierte en internacional. Y es que, durante la presentación del certamen este viernes, 13 de agosto, se ha hecho pública la incorporación de Portugal como país invitado, que contará con un premio específico de 1.000 euros.

En el acto de presentación han participado el alcalde de Astorga, José Luis Nieto, el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, y el concejal de Cultura, Tomás Valle, que han desgranado todos los detalles de la programación que se extenderá del 5 al 13 de septiembre.

Este festival, que está a las puertas de su 30 aniversario, ya se ha consolidado como una cita referente para el cortometraje e impulso de nuevos creadores, siendo puntuable para los Premios Goya en la categoría cortos por segundo año consecutivo.

Desde la organización han destacado que esto supuso un gran impulso para el festival, al que se han presentado 640 cortos. Eduardo Diego ha subrayado que la trascendencia del certamen es un "reconocimiento a la calidad, a su trayectoria y, sobre todo, al trabajo de todas las personas que durante estos 29 años han hecho posible que Astorga tenga un espacio propio dentro del mapa cinematográfico nacional".

Para el delegado territorial, el apoyo de la Junta se traduce en un impulso a los creadores y ofrece "una oportunidad a jóvenes que están empezando". "Es defender la cultura como elemento de dinamización de nuestros municipios", ha precisado.

Las proyecciones de la selección oficial a concurso serán en el Cine Velasco y la programación también contempla actividades paralelas en espacios como el Teatro Gullón y la Biblioteca Municipal.

La gala de clausura y entrega de premios será el 12 de septiembre en el Teatro Gullón, aunque podrá ser seguida en directo por la televisión autonómica.

En la gala también se entregará el Premio de Honor, que en esta ocasión reconocerá al actor y director Juan Echanove, uno de los rostros más famosos del cine y la televisión españoles, gracias a títulos como 'Madregilda' (1993) o 'Las chicas de hoy en día' (1995).

Aparte de los tres primeros premios, se entregarán galardones a nuevos talentos, con categorías específicas como el Premio a Jóvenes Realizadores, de entre 14 y 20 años, o el Premio a la Mejor Interpretación Novel.

También se van a conceder premios al mejor cortometraje de Castilla y León, mejor animación, documental, guion, banda sonora o fotografía, entre otros.

La programación paralela tendrá además un marcado carácter cultural y estará vinculada este año a la figura de Antonio Gaudí, con la proyección de diferentes trabajos cinematográficos dedicados al arquitecto, coincidiendo con las actividades del Año Gaudí.

El programa se completa con actividades de extensión territorial, entre ellas varias sesiones de cine de verano en Villafranca del Bierzo y una colaboración con el Cortonaos Film Festival de La Palma, que permitirá el intercambio y la proyección de una selección de trabajos de ambos certámenes.