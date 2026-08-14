Incendio en un colegio de Ponferrada con cuatro personas en su interior

Susto este mediodía en el colegio San Andrés La Borreca de Ponferrada.

Un conato de incendio en un cuadro eléctrico ha movilizado a los servicios de emergencia sobre las 12:32 horas tras registrarse una llamada de alerta desde las instalaciones del centro educativo, ubicado en la calle Las Escuelas.

En el momento en que se originó el fuego, en el interior del inmueble se encontraban cuatro personas.

Afortunadamente, ninguna de ellas ha resultado herida gracias a la rápida intervención de los presentes, quienes lograron controlar las llamas de forma inicial utilizando un extintor del propio colegio antes de que el incidente fuera a mayores.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Ponferrada, así como patrullas de la Policía Municipal y del Cuerpo Nacional de Policía para verificar la extinción completa del incendio, proceder a la ventilación de la zona afectada y revisar el estado de la instalación eléctrica.