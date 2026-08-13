El grupo Trébole y el humorista Moskis protagonizan la agenda del Festival de Verano en León
El festival 'León, Cuna del Parlamentarismo' lleva este viernes el folclore del grupo Trébole a Trobajo del Cerecedo y la comedia de Moskis al parque de Quevedo.
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La agenda cultural del Festival de Verano 'León, Cuna del Parlamentarismo' despliega este viernes 14 de agosto dos propuestas de comedia y folclore tradicional dirigidas a todos los públicos en distintos puntos del municipio leonés.
La primera cita tendrá lugar a las 19:30 horas en la Casa de la Cultura de Trobajo del Cerecedo dentro del ciclo «Música por los rincones».
El trío de música tradicional Trébole —integrado por las hermanas Raquel y Sonia Ordóñez junto a Eva Fradez— presentará el espectáculo 'Vamos al baile a contar historias'.
La actuación propone un viaje teatral y divertido hacia los años treinta para repasar cómo eran las bodas, romances y bailes de pandereta que marcaron la memoria colectiva, utilizando instrumentos como panderetas, cucharas, morteros, dulzaina y acordeón.
Esta misma función volverá a representarse el próximo 29 de agosto en Oteruelo de la Valdoncina.
Por su parte, el parque de Quevedo acogerá a las 21:00 horas una nueva entrega del ciclo «Noches de humor» con el cómico Moskis como protagonista.
El artista ofrecerá un show de motivación e interacción con el público donde repasará con tono de comedia los aspectos clave para la búsqueda de la felicidad.
Ambos eventos están impulsados por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León con el fin de descentralizar la oferta artística y llevar las actividades a los barrios y pedanías durante el periodo estival.