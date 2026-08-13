El grupo Trébole y el humorista Moskis protagonizan la agenda del Festival de Verano en León

La agenda cultural del Festival de Verano 'León, Cuna del Parlamentarismo' despliega este viernes 14 de agosto dos propuestas de comedia y folclore tradicional dirigidas a todos los públicos en distintos puntos del municipio leonés.

La primera cita tendrá lugar a las 19:30 horas en la Casa de la Cultura de Trobajo del Cerecedo dentro del ciclo «Música por los rincones».

El trío de música tradicional Trébole —integrado por las hermanas Raquel y Sonia Ordóñez junto a Eva Fradez— presentará el espectáculo 'Vamos al baile a contar historias'.

La actuación propone un viaje teatral y divertido hacia los años treinta para repasar cómo eran las bodas, romances y bailes de pandereta que marcaron la memoria colectiva, utilizando instrumentos como panderetas, cucharas, morteros, dulzaina y acordeón.

Esta misma función volverá a representarse el próximo 29 de agosto en Oteruelo de la Valdoncina.

Por su parte, el parque de Quevedo acogerá a las 21:00 horas una nueva entrega del ciclo «Noches de humor» con el cómico Moskis como protagonista.

El artista ofrecerá un show de motivación e interacción con el público donde repasará con tono de comedia los aspectos clave para la búsqueda de la felicidad.

Ambos eventos están impulsados por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León con el fin de descentralizar la oferta artística y llevar las actividades a los barrios y pedanías durante el periodo estival.