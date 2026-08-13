DIRECTO | Un incendio en Caboalles de Abajo se eleva a nivel 1 mientras los medios trabajan para frenar su avance
Última hora del incendio declarado en la provincia de León.
Más información: DIRECTO | El incendio en nivel 2 de Castropodame evoluciona “de forma favorable” pero dos pueblos siguen desalojado
LAS CLAVES
-
Máxima tensión por los vientos altos previstos para esta noche
La predicción meteorológica para la zona prevé un escenario más favorable de cara a las próximas horas.
Durante la tarde y noche predominará el viento del noroeste, con ráfagas de entre 30 y 40 km/h que irán perdiendo intensidad hasta amainar a viento flojo a partir de la madrugada.
Tras haber alcanzado una temperatura máxima de 29 °C —que caerá hasta una mínima de 16 °C por la noche—, la humedad relativa ascenderá progresivamente desde el 45 % inicial hasta rozar el 80 % nocturno, un factor clave que facilitará las labores de control sobre el terreno.
-
Imágenes del incendio a vista de helicóptero.
-
Una decena de medios
El dispositivo movilizado supera ya la decena de medios, que trabajan especialmente en la perimetración del incendio para tratar de controlar cuanto antes su avance. Las tareas se desarrollan en una jornada marcada por las altas temperaturas en Laciana, donde los termómetros han superado los 35 grados.
Por el momento, se desconoce la superficie afectada, ya que los equipos continúan trabajando para delimitar el perímetro y evaluar la evolución del incendio. Tampoco han trascendido las causas que pudieron originar las llamas, que permanecen bajo investigación.
Se declara Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1⃣ en #CaboallesDeAbajo, #LeónESP, por:— Naturaleza Castilla y León (@naturalezacyl) August 13, 2026
• Previsión de tardar > 12 h en estabilizarlo
Más info en #INFORCYL https://t.co/G0Ctp9IqkQ pic.twitter.com/rDOGQDDXnv
La prioridad del operativo pasa ahora por frenar la propagación del fuego y consolidar el perímetro para avanzar hacia su control.
-
El incendio de Caboalles de Abajo se eleva a IGR 1
Se acaba de declarar de nivel 1 el incendio forestal de este jueves por la tarde en Caboalles de Abajo, en el municipio leonés de Villablino.
Así ha sido elevado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 ante la evolución de las llamas. El operativo de extinción mantiene desplegados medios aéreos y terrestres con el objetivo de contener el fuego y evitar que continúe propagándose por la zona.
El incendio se originó a las 16:37 horas de este jueves, 13 de agosto, y comenzó con un nivel de gravedad potencial 0.
La evolución del fuego llevó posteriormente a elevarlo a IGR 1, mientras se intensificaban las labores de extinción.