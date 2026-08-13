DIRECTO | Un incendio en Caboalles de Abajo se eleva a nivel 1 mientras los medios trabajan para frenar su avance

La predicción meteorológica para la zona prevé un escenario más favorable de cara a las próximas horas.

Durante la tarde y noche predominará el viento del noroeste, con ráfagas de entre 30 y 40 km/h que irán perdiendo intensidad hasta amainar a viento flojo a partir de la madrugada.

Tras haber alcanzado una temperatura máxima de 29 °C —que caerá hasta una mínima de 16 °C por la noche—, la humedad relativa ascenderá progresivamente desde el 45 % inicial hasta rozar el 80 % nocturno, un factor clave que facilitará las labores de control sobre el terreno.