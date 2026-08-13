Un boleto sellado en un pueblo de León reparte 86.500 euros en la Bonoloto

La suerte ha vuelto a sonreír a la provincia de León.

El sorteo de la BonoLoto celebrado este jueves 13 de agosto ha dejado un apetitoso pellizco en la comarca de Sabero, donde se ha validado uno de los dos únicos boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos más el Complementario) registrados en toda España.

El afortunado boleto fue sellado en el Despacho Receptor número 45.370 de la localidad de Sabero.

El agraciado se embolsará un premio unitario de 86.563,42 euros, compartiendo esta segunda categoría con otro acertante que validó su boleto en Las Palmas de Gran Canaria.

La combinación ganadora de la jornada estuvo formada por los números 31, 32, 34, 41, 36 y 13, con el 43 como número complementario y el 7 como reintegro.

Al no haber aparecido boletos acertantes de Primera Categoría (6 aciertos), se ha generado un bote acumulado que permitirá que en el próximo sorteo un único acertante pueda ganar hasta 2,8 millones de euros.

La recaudación total del sorteo ascendió a más de 2,7 millones de euros.