Un muerto y dos heridos, uno de ellos grave, en una colisión en un cruce de Villaselán entre dos coches

Una persona ha muerto y otras dos han resultado heridas, una de ellas grave, en una colisión lateral entre dos turismos en el kilómetro 18 de la carretera LE-232, en el cruce con la LE-5711, en Villaselán (León).

Según la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, el siniestro se ha producido sobre las 11:53 horas, cuando han solicitado asistencia sanitaria para al menos dos personas en estado inconsciente, estando una de ellas atrapada en uno de los turismos.

El aviso se ha trasladado a los Bomberos de Valencia de Don Juan y Cistierna, pertenecientes a la Diputación de León, a la Guardia Civil de Tráfico y a los servicios de emergencias sanitarias de Sacyl, que ha movilizado asistencia médica y al helicóptero medicalizado.

Finalmente, los bomberos han confirmado el fallecimiento de una de las víctimas y que había otras dos personas heridas, una leve y una grave.