Un muerto y dos heridos, uno de ellos grave, en una colisión en un cruce de Villaselán entre dos coches
Han sido los bomberos los que han confirmado el fallecimiento de una de las víctimas.
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Una persona ha muerto y otras dos han resultado heridas, una de ellas grave, en una colisión lateral entre dos turismos en el kilómetro 18 de la carretera LE-232, en el cruce con la LE-5711, en Villaselán (León).
Según la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, el siniestro se ha producido sobre las 11:53 horas, cuando han solicitado asistencia sanitaria para al menos dos personas en estado inconsciente, estando una de ellas atrapada en uno de los turismos.
El aviso se ha trasladado a los Bomberos de Valencia de Don Juan y Cistierna, pertenecientes a la Diputación de León, a la Guardia Civil de Tráfico y a los servicios de emergencias sanitarias de Sacyl, que ha movilizado asistencia médica y al helicóptero medicalizado.
Finalmente, los bomberos han confirmado el fallecimiento de una de las víctimas y que había otras dos personas heridas, una leve y una grave.