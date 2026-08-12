"Nos gusta estar siempre": Caja Rural mantiene su respaldo a la Cultural Leonesa en Primera Federación

Presentación del patrocinio de Caja Rural a la Cultural y Deportiva Leonesa. Peio García. ICAL.

Caja Rural renueva su patrocinio con la Cultural Leonesa con la vista puesta en el retorno al fútbol profesional

Caja Rural y la Cultural y Deportiva Leonesa han escenificado este miércoles la renovación de su acuerdo de patrocinio para la próxima temporada.

La entidad financiera mantendrá así su respaldo al club leonés tras su paso a Primera Federación, consolidando una alianza histórica que supera tres décadas de vinculación y que se extiende también a otras secciones de la entidad como el baloncesto o la Liga Genuine.

El director de Comunicación de Caja Rural, Narciso Prieto, ha destacado durante la presentación la fidelidad de la entidad con el proyecto deportivo y social de la ciudad.

"Es muy fácil estar cuando uno está arriba, pero a nosotros nos gusta estar siempre. Cuando más falta hace estamos y cuando están todos, también estamos", ha subrayado Prieto, quien definió al club como "una bandera, una seña de identidad y un orgullo para todo León" en un proyecto con vocación de permanencia que cumple 31 años en la provincia.

Presentación del patrocinio de Caja Rural a la Cultural y Deportiva Leonesa. Peio García. ICAL.

Por su parte, la consejera ejecutiva de la Cultural Leonesa, Natichu Alvarado, ha agradecido el apoyo continuado de la caja de ahorros y ha remarcado que el objetivo prioritario para la nueva campaña es "volver a donde creemos que debemos estar, que es el fútbol profesional".

Alvarado ha reconocido que la dirección deportiva continúa trabajando en un mercado complejo para incorporar nuevos futbolistas, al tiempo que se ajusta la confección de la plantilla tras el cambio de categoría.

El acto ha servido además para presentar formalmente al nuevo delantero del conjunto blanco, Pedro Benito, quien se ha mostrado ilusionado ante su nueva etapa en el club.

El atacante ha destacado la calurosa acogida recibida en la ciudad y ha manifestado su intención de aportar polivalencia ofensiva para contribuir al crecimiento del proyecto culturalista.