Esta es la galardonada película, con varios Premios Goya, que pondrá el broche final al ciclo de cine de verano de León

El ciclo Cine de Verano del Ayuntamiento de León cerrará este jueves, 13 de agosto, su programación con la película 'Cinco Lobitos', que se proyectará a las 22:00 horas en la zona ajardinada del paseo Quintanilla.

Esta propuesta cultural de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural se enmarca dentro del Festival de Verano 'León, Cuna del Parlamentarismo', que cuenta con más de una veintena de ciclos para disfrutar desde distintos puntos de vista.

El cine al aire libre tiene una muy buena acogida entre el público y son muchos los vecinos que se han acercado hasta el paseo Quintanilla este verano para disfrutar las obras al fresco y de una cartelera que ha propuesto diferentes géneros cinematográficos.

Desde el cine histórico a la comedia, pasando por el drama y la animación, han compuesto una cartelera marcada por la apuesta de la Concejalía por el cine de calidad.

La producción española 'Cinco Lobitos' (2022) es la encargada de poner el broche final a este ciclo. Un drama sobre la familia y la maternidad dirigido por Alauda Ruiz de Azúa y protagonizada por Laia Costa.

En el reparto también destacan, entre otros actores, Ramón Barea, Susi Sánchez, José Ramón Soroiz, Amber Williams y Mikel Bustamante.

La obra cuenta el paso de ser hija a ser madre, sin dejar de ser lo primero. Una historia de una joven madre (Laia Costa) que se traslada a la casa de sus progenitores para compartir el cuidado de su bebé al ausentarse durante unas semanas su pareja.

La película ha recibido varios reconocimientos. En los 37 Premios Goya, en 2023, ganó el galardón a la mejor actriz principal para Laia Costa, a la mejor actriz de reparto para Susi Sánchez y a la mejor dirección novel para Alauda Ruiz de Azúa.

En los X Premios Platino del Cine Iberoamericano, Susi Sánchez y Laia Costa fueron premiadas en las mismas categorías y en el 25 Festival de Málaga fue reconocida como mejor película y actriz principal, de reparto y guion, además de lograr el Premio Feroz de la Crítica.