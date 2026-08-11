Estrella Morente pondrá el broche de oro a la gran cita flamenca que llenará de arte León del 13 al 16 de agosto

El Festival de Verano ‘León, Cuna del Parlamentarismo’, organizado por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, continúa su programación estival con la puesta en marcha del ciclo ‘Veranos Flamencos’.

Durante cuatro días, del 13 al 16 de agosto, la capital leonesa albergará ocho actuaciones dedicadas a este género declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

La oferta musical se distribuirá en cuatro conciertos gratuitos a pie de calle bajo la iniciativa ‘Rincones flamencos’, tres recitales íntimos en el Jardín Arqueológico de La Casona de Puerta Castillo y una gran velada final en la plaza Mayor.

La programación dará comienzo el jueves 13 de agosto a las 19:00 horas en la plaza de San Martín con la actuación gratuita Cuerdas y sentimientos.

Esa misma noche, a las 21:30 horas, el Jardín de La Casona acogerá el espectáculo de Montse Cortés en Sexteto, un tributo a Paco de Lucía cuyas entradas están a la venta por 10 euros en la web www.ctickets.es.

La actividad continuará el viernes 14 de agosto a las 19:00 horas con la presentación de Yaya Maya en la calle Legión VII, seguida a las 21:30 horas por la actuación de José Carmona “Rapico” en La Casona, también con localidades a 10 euros.

El fin de semana mantendrá el ritmo con dos citas diarias. El sábado 15 de agosto, la plaza de Puerta Obispo acogerá a las 19:00 horas el concierto a pie de calle de Emilio Silva, mientras que a las 21:30 horas La Casona recibirá a El Piculabe en sexteto con el montaje ‘Recordando al maestro Camarón’.

El ciclo pondrá el broche final el domingo 16 de agosto. A las 19:00 horas, la plaza de Puerta Obispo será el escenario del concierto de Montoyita y Monty Carbonell.

Posteriormente, a las 21:30 horas, la plaza Mayor albergará el espectáculo ‘De Carbonell a Morente’, un homenaje a la unión de dos de las dinastías flamencas más importantes de España.

Esta clausura contará con un elenco encabezado por Estrella Morente, acompañada sobre el escenario por Montoyita, Antonio Carbonell, Popo Gabarre, Monty Carbonell, Curro Morente, Emilio Silva y Jesús Borja.