El ciclo 'León Street Music' lleva este miércoles la música de Noa y Oscuros al parque de La Candamia

Montaje con imágenes de la cantante Noa Marcos y el grupo Oscuros. León.

El parque de La Candamia se convertirá este miércoles 12 de agosto en el epicentro de la escena musical leonesa de la mano del ciclo 'León Street Music'.

A partir de las 21:00 horas, el público podrá disfrutar de forma gratuita de un cartel doble que reúne la frescura vocal de la joven Noa Marcos con el rock garajero y directo de la veterana banda Oscuros.

La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León dentro del programa 'León, Cuna del Parlamentarismo', continúa así su recorrido estival por distintos barrios y espacios públicos de la capital para acercar los grupos locales a vecinos y visitantes.

El contraste generacional y estilístico será la gran seña de identidad de la velada.

Cartel de los conciertos programados en León para el 12 de agosto. Ayto. León.

Por un lado, Noa Marcos aportará un cuidado repertorio que transita entre el soul, el pop-rock, el jazz y el rhythm and blues.

La joven cantante leonesa, que cursa estudios de Medicina en Salamanca, dio el salto a los grandes focos tras su destacada participación en el programa 'La Voz', donde formó parte del equipo de Sebastián Yatra.

Por su parte, la banda Oscuros —fundada en 1988 bajo el nombre de Corrosivos— pondrá la nota más contundente con su sonido rock and roll sin artificios, marcado por influencias que van del garaje más crudo a referencias potentes como Motörhead.