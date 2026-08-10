Localizada fallecida la mujer de 70 años desaparecida desde el sábado en la zona de El Bierzo

El dispositivo de búsqueda ha localizado esta tarde el cuerpo sin vida de la mujer de unos 70 años que permanecía desaparecida desde última hora del sábado en Santalavilla, en Benuza (León).

El Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil de la Junta de Castilla y León permanecía activado para coordinar el operativo desplegado en la zona desde que se comunicó la desaparición.

En las labores de búsqueda han participado efectivos y medios de la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta, entre ellos un Puesto de Mando Avanzado con un técnico de coordinación, la Unidad de Drones Fénix y la Unidad de Apoyo Logístico y Emergencias. También se movilizó al Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (GRIPDE).

El dispositivo ha contado además con la colaboración de las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de Bembibre, Castropodame, Carracedelo y Ponferrada, así como de la asociación Protemer de Carucedo.

Un agente medioambiental de la Junta de Castilla y León también ha participado en las labores de búsqueda.

Por parte de la Guardia Civil, el operativo ha contado con un helicóptero, una unidad de búsqueda canina y varias patrullas de Seguridad Ciudadana.

La localización del cuerpo pone fin al dispositivo desplegado desde el sábado para tratar de encontrar a la mujer, aunque por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.