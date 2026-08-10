DIRECTO | La Junta declara el nivel 1 en un incendio en Cifuentes de Rueda, con un gran despliegue de medios

La Junta de Castilla y León ha declarado el índice de gravedad potencial (IGR) nivel 1 en el incendio declarado en Cifuentes de Rueda, en la provincia de León.

Así se ha determinado, ya que pueden peligrar masas arboladas de más de 30 hectáreas, aunque por el momento está en perimetración.

El fuego se ha originado a las 13:25 horas en el municipio de Gradefes y se están investigando las causas, y ya se ha desplegado una treintena de medios para sofocar las llamas.

Hasta el lugar se han desplazado seis agentes medioambientales, un técnico, tres cuadrillas terrestres, cuatro autobombas, tres bulldozer y cuatro cuadrillas helitransportadas, así como ocho helicópteros-hidroaviones.