León
DIRECTO | La Junta declara el nivel 1 en un incendio en Cifuentes de Rueda, con un gran despliegue de medios
Última hora del incendio de Cifuentes de Rueda, en la provincia de León.
Más noticias: DIRECTO | El incendio de Navas de San Antonio sube a nivel 2 y obliga a desalojar Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute
LAS CLAVES
-
Incendio de nivel 1 en Cifuentes de Rueda (León)
La Junta de Castilla y León ha declarado el índice de gravedad potencial (IGR) nivel 1 en el incendio declarado en Cifuentes de Rueda, en la provincia de León.
Así se ha determinado, ya que pueden peligrar masas arboladas de más de 30 hectáreas, aunque por el momento está en perimetración.
El fuego se ha originado a las 13:25 horas en el municipio de Gradefes y se están investigando las causas, y ya se ha desplegado una treintena de medios para sofocar las llamas.
Hasta el lugar se han desplazado seis agentes medioambientales, un técnico, tres cuadrillas terrestres, cuatro autobombas, tres bulldozer y cuatro cuadrillas helitransportadas, así como ocho helicópteros-hidroaviones.