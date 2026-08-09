Nueve heridos, entre ellos espectadores, en los entrenamientos en La Bañeza del premio de motociclismo

Imagen de archivo del circuito del GP de La Bañeza. El Gran Premio de La Bañeza Facebook

Al menos nueve personas han resultado heridas, entre ellas espectadores, tras la colisión en un entrenamiento entre dos motocicletas en el Gran Premio de Velocidad de La Bañeza (León) este pasado sábado, 8 de agosto.

Según ha informado la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, el suceso tuvo lugar sobre las 18:29 horas en una de las curvas del circuito urbano en el Paseo del Jardín, a la altura del número 54.

En este punto, dos de los participantes han colisionado y, según las primeras llamadas, habían golpeado a un espectador que se encontraba justo en esta zona.

El aviso se trasladó a la Policía Local y a la Guardia Civil de Tráfico, además del dispositivo preventivo de Cruz Roja desplegado en el recorrido que se encargó de atender a los heridos.

Finalmente, según Cruz Roja, fruto del incidente resultaron heridas al menos nueve personas. Todas ellas fueron trasladadas hasta el Puesto Sanitario Avanzado para ser atendidas y valoradas por el personal facultativo.

Del total de las víctimas, tres de ellas tuvieron que ser trasladadas hasta centros hospitalarios para ser atendidas de las heridas sufridas y para una valoración más exhaustiva, según la ONG.