Encuentran en buen estado en Pereje al peregrino croata desaparecido mientras hacía el Camino de Santiago

Imagen compartida por la Guardia Civil del ciudadano croata desaparecido en el Camino de Santiago. Guardia Civil

Una patrulla de la Guardia Civil del puesto de Villafranca del Bierzo (León) ha encontrado, en buen estado, al peregrino croata cuya esposa había denunciado su desaparición al no tener noticias de su marido desde este pasado sábado.

Los agentes han localizado en la vía pública al hombre a las 15:35 horas, en el pequeño pueblo de Pereje, perteneciente al término municipal de Trabadelo.

La Guardia Civil inició el operativo de búsqueda en la tarde del sábado para localizar al ciudadano croata de 42 años del que su familia dejó de saber sobre su paradero cuando realizaba una etapa del Camino de Santiago entre Astorga y la Cruz de Ferro en Foncebadón (León).

El dispositivo se inició a raíz de la llamada de su esposa, quien informó a los agentes de que su marido llevaba desaparecido desde la mañana del sábado.

Otros operativos

Por otro lado, a las 21:00 horas de este pasado sábado también se inició otro dispositivo de búsqueda, que se mantiene vigente, para localizar a una mujer de 71 años con Alzheimer que había desaparecido en Santalavilla, en el término municipal de Benuza (León).

La mujer, según la Guardia Civil, mide 1,55 metros, tiene el pelo castaño y es de complexión delgada. Además, porta unas gafas correctoras, viste de volantes de color azul y no lleva teléfono móvil.

También está previsto que nuevas especialidades se incorporen a lo largo de este domingo a la búsqueda.

Por último, un tercer operativo se inició de inmediato a última hora del sábado para buscar a una niña de 11 años con autismo desaparecida en Oencia (León), después de que sus familiares la echasen en falta desde las 23:00 horas.

Finalmente, fruto de la colaboración ciudadana, la menor fue localizada sobre las 01:15 horas de este domingo en una pista forestal a unos tres kilómetros de su localidad, encontrándose cansada y desorientada, pero en perfecto estado de salud sin necesitar de asistencia sanitaria.