Una mujer de 57 años, en prisión por provocar un incendio forestal que arrasó dos hectáreas en León

Una mujer de 57 años ha ingresado en prisión como presunta autora de un incendio forestal declarado el pasado mes de julio en el paraje de Los Llanos, en el término municipal de Vega de Espinareda. El fuego calcinó unas dos hectáreas de monte bajo, pastos y pinar.

La investigación fue desarrollada por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Fabero.

Los agentes tuvieron conocimiento del incendio y comenzaron las primeras pesquisas para esclarecer su origen. Realizaron una inspección ocular en la zona afectada y localizaron el que parecía ser el punto de inicio del fuego.

La investigación continuó durante varias semanas. La colaboración ciudadana y la recopilación de distintos testimonios permitieron identificar a una mujer de 57 años como presunta responsable del incendio.

Una vez finalizadas las diligencias, la Guardia Civil procedió a su detención.

La detenida fue puesta a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ponferrada, en funciones de guardia.

La autoridad judicial decretó su ingreso en prisión.