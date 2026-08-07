Cancelado definitivamente el festival Iberia Eclipse tras el 'no' de Cabrillanes

El 'Iberia Eclipse Festival 2026' no se celebrará. La cita, que pretendía reunir a miles de personas entre el 10 y el 15 de agosto para disfrutar del eclipse solar con música en pleno entorno natural, se ha suspendido definitivamente a solo unos días de arrancar.

La organización ha tirado la toalla argumentando "causas ajenas" después de recibir un segundo 'no', esta vez del Ayuntamiento de Cabrillanes.

Los promotores habían buscado refugio a la desesperada en las montañas leonesas tras el portazo de Vinuesa (Soria), donde las autoridades vetaron el evento en el embalse de la Cuerda del Pozo por dudas sobre la seguridad y el impacto ambiental.

Aunque la empresa llegó a anunciar en redes que el festival se reubicaba en terrenos de la comarca de Babia, el alcalde de Cabrillanes, Emilio Martínez, ha salido al paso para desmentirlo tajantemente y confirmar que no habrá fiesta.

Martínez ha querido mandar un mensaje de calma a sus vecinos a través de un comunicado en Facebook, garantizando que el Ayuntamiento velará siempre por "la tranquilidad de los pueblos y la protección del entorno natural".

Tras este nuevo jarro de agua fría, los organizadores se han limitado a colgar una nota en su web recordando a los asistentes que, con festival o sin él, el eclipse del 12 de agosto se podrá seguir disfrutando desde cualquier rincón del país.