El vídeo viral de un joven que se salta el peaje de la AP-66 en León yendo detrás de un tráiler: "Es ilegal, yo no pago más aquí"

Imagen del joven y del momento que se salta el peaje de la AP-66 en León. @edgaralonso.oficial Instagram

En los últimos días, un joven se ha hecho viral en redes sociales después de compartir un vídeo en el que enseñaba cómo se saltaba el peaje de La Magdalena, en la AP-66 a su paso por Carrocera (León), yendo detrás de un tráiler.

La decisión venía motivada por una opinión contundente: "Este peaje de La Magdalena es ilegal y yo no voy a pagar". Con esta sentencia, junto a un acompañante que le graba mientras conduce, explica que se va a colocar detrás del vehículo articulado para aprovechar a pasar cuando la barrera aún está levantada.

"Va a subir la bicha, voy a ir pegado (al tráiler) y voy a pasar para no pagar y ahorrar 16 euros", señala en su vídeo antes de saltarse el peaje y visiblemente nervioso.

Es justo cuando instantes después pide a sus seguidores que le deseen "suerte" y espeta que espera no ir "con la valla encima del techo del coche de mi padre, sino sí que me va a salir caro".

Finalmente, sus intenciones salieron como él quería y terminó saltándose el peaje sin pagar. "Que pague el peaje María santísima porque yo no pago uno más aquí", recalca emocionado tras completar sus intenciones.

Mientras tanto, su acompañante bromea con que lo ahorrado les puede servir "para el bocadillo". El vídeo del joven acumula más de 600.000 visitas en Instagram, mientras que los comentarios, en su gran mayoría, aplauden su acción, a pesar de lo peligroso y cuestionable que puede ser.

Cabe resaltar que este peaje de la AP-66 que une León con Asturias es, a nivel político, una de las principales disputas que hay en materia de transporte en la zona.

Y es que la Unión Europea declaró contraria a derecho la prórroga de la concesión de esta autopista, lo que ha provocado un frente de tensiones institucionales entre los gobiernos autonómicos y el Gobierno, a quien se le solicita que acate la resolución de Bruselas.