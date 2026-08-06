Rescatan en Picos de Europa a un escalador herido en Riaño tras una espectacular maniobra para esquivar la niebla

El Grupo de Rescate de la Junta ha auxiliado esta mañana a un montañero de unos 30 años que sufrió una caída mientras escalaba en la canal Estrecha de la Torre del Friero, en los Picos de Europa.

El aviso entró en el 1-1-2 pasadas las diez de la mañana.

Otro montañero que se encontraba en la zona dio la voz de alarma al ver que el joven había caído de espaldas y no podía moverse por un fuerte golpe en el coxis.

La operación no fue nada sencilla: la densa niebla que encapotaba la montaña complicó las cosas desde el primer minuto.

Mientras un médico de Sacyl daba las primeras pautas por teléfono, el Centro de Emergencias envió al helicóptero de rescate con dos especialistas a bordo, uno de ellos enfermera, además de avisar a la Guardia Civil y a los bomberos.

Como la visibilidad era casi nula, el helicóptero no pudo acercarse del todo y tuvo que dejar a los rescatadores colgados en grúa a unos 150 metros por debajo del herido.

Desde allí, los especialistas tuvieron que subir a pie cargando con el equipo.

Una vez arriba, la enfermera atendió al joven en la misma pared de la montaña, lo inmovilizaron en una camilla y lo izaron al helicóptero para evacuarlo de urgencia hacia Riaño, donde ya esperaba un helicóptero medicalizado.

Posteriormente, la víctima fue izada en la aeronave mediante una maniobra de doble grúa y evacuada hasta el campo de fútbol de Riaño, donde un helicóptero medicalizado de Sacyl lo esperaba para transmitir su traslado a un centro hospitalario.